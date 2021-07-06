Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 37 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 226 bin 651 testin sonucuna göre 5 bin 299 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 4 bin 449 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 37 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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