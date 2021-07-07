Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini paylaştı. Yapılan paylaşıma göre koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 7 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 225 bin 253 testin sonucuna göre 5 bin 160 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 4 bin 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 52 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu 'Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın.' notu ile paylaştı.