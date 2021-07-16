Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatten 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 229 bin 582 testin sonucuna göre 6 bin 918 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 84 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 35 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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