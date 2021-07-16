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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatten 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 229 bin 582 testin sonucuna göre 6 bin 918 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 5 bin 84 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 35 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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