Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 22 bin 161 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 261 bin test yapılırken 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 60 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 463'e yükseldi. BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.