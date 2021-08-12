Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 12 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 22 bin 261 vaka tespit edildi, 138 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.



Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 vaka tespit edildi.



Koronavirüs nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşenlerin ve karantinası tamamlananların sayısı ise 15 bin 685 oldu.

İŞTE 12 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU:





BAKAN KOCA: "AŞI İLE SALGIN SON BULACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." dedi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYILARI

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.