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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 19 bin 351 kişi daha koronaya yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 21 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 282 bin 857 testin sonucuna göre 19 bin 351 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 13 bin 163 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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