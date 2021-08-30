Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 245 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 283 bin 250 testin sonucuna göre 19 bin 557 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.



İyileşen kişi sayısı ise 13 bin 401 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 245 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 1. doz aşılamada yüzde 94,2 aşılama oranıyla Muğla birinciliğini koruyor. Muğla’yı sırasıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova, Antalya izliyor. Yüzde 57,0 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

İlk doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 83,8 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 83,0 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 75,8 ile İstanbul bulunuyor.