Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 3 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 304 bin 503 testin sonucuna göre 22 bin 857 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 557 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 276 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA:

PAZARTESİ okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var.