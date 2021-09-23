Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 27 bin 844 kişi koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 356 bin 132 testin sonucuna göre 27 bin 844 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 21 bin 267 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 77,1 aşılama oranıyla Kırklareli birinci sırada yer alıyor. ‘Mavi iller’ listesinde Kırklareli'ni sırasıyla Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir izliyor. Yüzde 43,0 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 74,4 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 72,1 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 65,7 ile İstanbul bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım."