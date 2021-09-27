Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 27 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yeni tabloya göre iyileşen kişi sayısı ise 25 bin 160 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 353 bin 324 testin sonucuna göre 27 bin 188 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.



İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 160 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 206 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 77,9 aşılama oranıyla Kırklareli birinci sırada yer alıyor. ‘Mavi iller’ listesinde Kırklareli'ni sırasıyla Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur, Osmaniye izliyor. Yüzde 44,6 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 75,3 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 73,0 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 66,7 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız."