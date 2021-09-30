Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu. Ülkemizde son 24 saatte 357 bin 853 koronavirüs testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 30 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 357 bin 853 testin sonucuna göre 29 bin 104 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 32 bin 119 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 216 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.