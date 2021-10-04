Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 152 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 214 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TOPARLANALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 72.91 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.22 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.91 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 45 MİLYON 258 BİN 194 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 140 bin 738 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 45 milyon 258 bin 194 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 538 bin 215 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 27 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 351 de yeni vaka tespit edilmişti.