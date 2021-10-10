Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düşüş yaşadı.

Sağlık Bakanlığı 10 Ekim 2021 tarihine ilişkin Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüsten 196 kişi daha hayatını kaybetti, 28 bin 370 de yeni vaka var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.