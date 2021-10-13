Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 236 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 331 hasta taburcu olurken bugün 361 bin 164 test yapıldı.

BAKAN KOCA UYARDI: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YANSIYACAK

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.