Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin vaka haritasını paylaştı. Yapılan paylaşıma göre bugün 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi, 203 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 362 bin 217 testin sonucuna göre 30 bin 709 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 26 bin 461 olarak açıklandı. Son 24 saatte 203 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.