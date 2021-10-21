Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin merakla beklenen korona virüs tablosunu açıkladı. 21 Ekim 2021 koronavirüs tablosunda haber yine kötü.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 21 Ekim 2021 günlük korona virüs tablosu açıkladı.

21 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 465 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 214'ten 198'e düştü. İyileşen hasta sayısı 29 bin 160 olurken toplam 362 bin 213 PCR testi yapıldı.

İyileşen kişi sayısı ise 29 bin 160 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 198 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 81.7 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 51.5 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 79.3 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 77.1 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 71.4 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı "durum değerlendirmesi" açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.

65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır.

Toplum bağışıklığı elde edilene kadar maalesef yayılım devam edecek. Şu an, aşılanma oranının seviyesi aşı olmayanlar için güvence değildir. “Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur” düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor.

İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız.