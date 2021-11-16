Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi, 227 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 27 bin 447 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 514 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.