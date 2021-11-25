Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testin sonucuna göre 24 bin 467 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 29 bin 639 olarak açıklandı. Son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.