  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde son 24 saatte 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi, 222 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 363 bin 43 testin sonucuna göre 24 bin 467 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 29 bin 639 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 222 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka koronavirüs vaka sayısı 25 kasım koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Salgında korkulan oldu: Aşıları etkisiz bırakan yeni bir varyant tespit edildi
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı
Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü
CHP'li vekilden olay olacak BAE videosu
Çamura saplanan aracı Hülya Avşar kurtardı
Ali Ağaoğlu'ndan ''dolar yüklü uçağını F-16'lar engelledi'' iddiasına yanıt
Çok konuşulacak iddia: BAE, Aselsan'ı istiyor
Aile sağlığı merkezinde satırlı dehşet!
AK Parti kulislerinden sızdı: İşte olası erken seçim tarihi
Metroda dehşeti yaşayan genç kadın o anları anlattı