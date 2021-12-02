Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 2 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 192 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 2 Aralık 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testin sonucuna göre 21 bin 747 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 22 bin 282 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 192 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 85.0 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 57.1 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 81.9 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 79.6 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.2 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız."