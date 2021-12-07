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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde bugün 198 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Aralık 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Türkiye’nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin" dedi.

Etiketler korona koronavirüs vaka sayısı vaka 7 aralık korona
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