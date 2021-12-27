Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloda, bir önceki güne göre vaka sayısında ciddi bir artış olduğu gözlemlenirken, son 24 saatte 362 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA ARTAN VAKA SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı.