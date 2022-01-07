Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 7 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 157 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 197 hasta taburcu olurken bugün 406 bin 796 test yapıldı.

"OMİCRON KAYNAKLI VAKALAR HASTANERE BENZER DÜZEYDE YANSIMADI"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,53 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,53 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 135 milyon 618 bin 50'ye yükseldi.