Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

8 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 66 bin 237 oldu.

8 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 237 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 34 bin 592 oldu. İşte 8 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,57, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,97 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 135 milyon 997 bin 933 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.