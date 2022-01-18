Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre 157 kişi daha koronavirüse yakalandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2022 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin." dedi.