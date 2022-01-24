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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 67 bin 23 oldu.

24 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 78 bin 362 oldu. Son tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili kritik bir uyarıda bulundu. İşte 24 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,23, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,39 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 938 bin 758 doza yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı 24 ocak koronavirüs vaka sayısı
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