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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 174 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Ocak 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 418 bin 427 testin sonucuna göre 76 bin 341 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 82 bin 203 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 174 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 88.5 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 61.1 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 84.6 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.2 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.1 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

 “Temizlik, aşı dışında, Covid-19’la mücadelenin üç temel prensibinden biri. Elimizle gayri ihtiyari şekilde yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşmasına neden olabiliyor. Temizlikte titiz olalım. Bu “istemsiz” hareketten de kaçınalım. Omicron’a karşı daha dikkatli olmak zorundayız.”

Etiketler korona koronavirüs
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