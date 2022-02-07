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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin vaka tablosu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre artış gösterdi.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 7 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 96 bin 514 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 236 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 83 bin 274 olurken toplam 432 bin 131 PCR testi yapıldı.

Etiketler korona tablo koronavirüs vaka sayısı vakalar koronavirüs vaka
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