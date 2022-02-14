Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 14 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 438 bin 553 testin sonucuna göre 76 bin 632 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 84 bin 936 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 266 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.