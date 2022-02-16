  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 koronavirüs testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

16 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 104 bin 409 oldu.

"VEFAT SAYISINI AZALTMAMIZ EK BİR HASTALIKLA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN BU GRUBUN KORUNMASINA BAĞLI"
Güncel verileri Twitter hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korku filmi gibi... Gökten ölü kuş yağdı! Bilim insanları şaşkın
Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''
Erdoğan'dan elektrikte yeni tarife sinyali
Sevgilisine 14 Şubat sürprizi yapacaktı... Evine gidince dünyası başına yıkıldı!
Gövde gösterisi gibi... Rus ordusu yolda!
Ünlü anketçiden olay açıklama: ''Erdoğan istifa etsin dolar 9 TL'ye düşer!''
Kur'an-ı Kerim ayetinden yola çıktı, teyemmümün temizlediğini kanıtladı
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'ten köylü kızını unutturacak paylaşımlar
OnlyFans yıldızı fotoğraf aşkı yüzünden oğlunu kaybetti!
Fatih Altaylı konuklarını ''Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'' diyerek susturdu