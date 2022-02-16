Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 koronavirüs testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

16 Şubat 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 104 bin 409 oldu.

"VEFAT SAYISINI AZALTMAMIZ EK BİR HASTALIKLA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN BU GRUBUN KORUNMASINA BAĞLI"

Güncel verileri Twitter hesabından açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadelerini kullandı.