Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 86 bin 600 kişi daha koronaya yakalandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Şubat 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 464 bin 85 testin sonucuna göre 86 bin 600 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 95 bin 526 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 268 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.1 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.1 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.6 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.5 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Salgın, toplumun tamamını aynı anda tehdit eden bir bulaşıcı hastalık olmaktan çıkıp, daha çok belli risk grupları üzerinde etkili bir olay haline gelmeye başladı. Mücadelede bu risk gruplarına odaklanmalıyız. Büyükleriyle yaşayanların, kronik hastası olanların sorumluluğu arttı