  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 koronavirüs testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 407 bin 536 koronavirüs testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 268 oldu.

 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,95 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 801 bin 884 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Netflix'ten sıkılanlara müjde! İşte Netflix'in ücretsiz 7 alternatifi
Maske zorunluluğu için Bakan Koca'dan yeni açıklama!
Rus askerleri ellerinde el bombasıyla Ukraynalılardan kaçtı
Sayıştay raporlarından ''dövizle ihalelerde'' büyük usulsüzlük çıktı
Yüzde 100 elektrikli Renault Megane E-Tech tüm kuralları bozacak!
Yok böyle şans! Eşiyle gittiği restoranda başına talih kuşu kondu
Marmara depreminin olasılığı, büyüklüğü ve tarihi için kritik tahmin
Kurtlar Vadisi'ndeki ''koronavirüs'' sahnesi yıllar sonra gündem oldu
EPGİS duyurdu: Benzine ve motorine beklenen zam geldi!
Cübbeli Ahmet ''hadisler işaret ediyor'' deyip bombayı patlattı: ''15 Mart'ta taş yağacak''