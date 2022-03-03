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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada son 24 saatin koronavirüs verileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. 3 Mart 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

İşte güncel koronavirüs tablosu:

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"“Bakan Koca dün vaka tablosunu paylaşmayı unuttu.” Günlük Covid-19 Tablosu, dün akşamdan itibaren her akşam Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresinde."

 

Etiketler korona koronavirüs vaka
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