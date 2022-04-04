  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 40 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testin sonucuna göre 12 bin 647 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 13 bin 958 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 40 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.4 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.6 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.2 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.6 ile İstanbul yer alıyor.

Etiketler korona koronacirüs vaka vaka sayısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Nez'in dönüşü ''olay'' oldu! Sahnede derin yırtmacının azizliğine uğradı
Canlı yayında skandal ''iftarlık'' önerisi: ''Özlemişse hanımıyla açabilir''
Ünlü ekonomistten dolar kuru için olay olacak yıl sonu tahmini
İslam Memiş’ten enflasyon sonrası altın ve dolar için kritik uyarı
Sıfır KM otomobil zaten hayaldi, 2. el de yalan oldu
Taciz iddiasıyla dövüp, bıçaklayarak öldürdüler
Haftalık vaka haritası açıklandı; bir ilimiz alarm veriyor
Survivor ekibini yasa boğan ölüm! Acun Ilıcalı acılı aileyi yalnız bırakmadı
Nihat Özdemir istifa etti, TFF'nin geçici başkanı belli oldu
Fethiye'de denizin ortasında dehşet! Poşeti açan balıkçının kolu koptu