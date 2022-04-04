Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre 40 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 4 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 236 bin 343 testin sonucuna göre 12 bin 647 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 13 bin 958 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 40 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 89.4 aşılama oranıyla Osmaniye birinci sırada yer alıyor. Yüzde 62.6 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor. 2. doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 85.2 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 82.8 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 77.6 ile İstanbul yer alıyor.