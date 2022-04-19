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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre, bugün Koronavirüs nedeniyle 23 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Coronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 164 bin 493 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 624 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 351 bin 467 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka sayısı
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