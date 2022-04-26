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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 26 Nisan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 511 olurken can kaybı ise 14 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testin sonucuna göre 2 bin 511 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 425 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 14 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona vaka
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