Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'nin 26 Nisan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 511 olurken can kaybı ise 14 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testin sonucuna göre 2 bin 511 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 425 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 14 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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