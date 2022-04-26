Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 26 Nisan koronavirüs verileri Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 511 olurken can kaybı ise 14 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 25 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan 132 bin 633 testin sonucuna göre 2 bin 511 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi. İyileşen kişi sayısı ise 14 bin 425 olarak açıklandı. Son 24 saatte 14 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.