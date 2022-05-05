Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloya göre koronavirüsten dolayı 11 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 90 bin 301 testte 1132 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1185 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,44 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 819 bin 472, 2'nci dozda 53 milyon 35 bin 817 ve 3'üncü dozda 27 milyon 750 bin 980 olmak üzere 147 milyon 505 bin 412 aşı uygulandı.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske ile ilgili flaş kararları duyurmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir.