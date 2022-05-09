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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

9 Mayıs 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre 8 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Etiketler korona koronavirüs vaka
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