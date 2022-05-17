  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin güncel koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Yapılan paylaşıma göre son 24 saatte 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 894 Covid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler korona koronavirüs vaka vaka haritası 17 mayıs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: İşte AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il!
Ekonomist Atilla Yeşilada'dan olay iddia: ''Bankadan para çekilmesi engellenecek''
Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren açıklama: ''Temmuzda düzenleme yapacağız''
''Fındık kurdu'' Berna genç kız oldu! Son halini gören tanıyamadı
Dolar, Euro ve altın bir sınırı daha aştı! Piyasalar uçuyor
Türkiye onay vermezse Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılabilir mi?
11 ilde ''sarı'' alarm! Meteoroloji uyardı: Sağanak fena vuracak
''Seçimi Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı kazanır?'' Son anket sonuçları açıklandı
128 yaşına giren kadın sırrını iki kelimeyle açıkladı
SONAR'ın Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı