Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı! Korkutan artış sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.