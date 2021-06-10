Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı: Ölüm sayılarında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 koronavirüs testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 10 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 96 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta sayısı 563 olurken, son 24 saate iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 895 oldu.