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Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış

Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında dikkat çeken artış

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Yapılan paylaşıma göre vaka sayısı düne göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte 86 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

 Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıkt.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler vaka korona
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