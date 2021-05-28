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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 164 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 28 Mayıs koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 656 kişinin septomlu, 7 bin 773 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 164 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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