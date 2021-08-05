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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 245 bin 152 testin sonucuna göre 24 bin 297 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise 6 bin 636 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 108 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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