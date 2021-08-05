Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 5 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 245 bin 152 testin sonucuna göre 24 bin 297 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 6 bin 636 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 108 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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