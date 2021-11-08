Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 27 bin 824 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 8 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 357 bin 832 testin sonucuna göre 27 bin 824 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 28 bin 255 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 187 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.