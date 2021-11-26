Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü: Bugün 24 bin 2 yeni vaka tespit edildi, 201 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 26 Kasım 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 361 bin 229 testin sonucuna göre 24 bin 2 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 25 bin 341 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı haritada, 2. doz aşılamada hedef nüfusun yüzde 75 ve üzerinin aşılandığı iller mavi renkle gösteriliyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verilerine ilişkin yayınladığı tabloda yer alan bilgilere göre; 2. doz aşılamada yüzde 84.7 aşılama oranıyla Ordu birinci sırada yer alıyor. Yüzde 56.4 aşılama oranı ile Şanlıurfa ise son sırada bulunuyor.

2.doz aşılamada üç büyük ilde ise birinci sırada yüzde 81.6 ile İzmir, ikinci sırada yüzde 79.4 ile Ankara ve üçüncü sırada yüzde 74.0 ile İstanbul yer alıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu yaparken tedbirlere uymayı terk etmemeliyiz. Mücadele sürekliliği bize başarıyı getirecek. Varyant ve mutasyonlar gündeminizde yer almamalı. Bilim Kurulumuz sizin için her durumu titizlikle izliyor.”