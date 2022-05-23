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Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Son 24 saatin koronavirüs tablosu belli oldu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 23 Mayıs 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 123 bin 536 testin sonucuna göre 922 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 İyileşen kişi sayısı ise bin 105 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Etiketler korona koronavirüs vaka
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