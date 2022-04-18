Son 24 saatin koronavirüs vaka haritası açıklandı
18 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 164 493 bin 318 testin sonucuna göre 4 bin 542 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 15 bin 624 olarak açıklandı.
Son 24 saatte 19 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.
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