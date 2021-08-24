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Son 24 saatin koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 230 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları arttı. 24 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 191 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 230 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 373 olurken toplam 293 bin 37 test yapıldı. Artan vefat sayılarıyla ilgili Bakan Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede" dedi.

Etiketler vaka koronavirüs vaka sayısı vaka sayısı vakalar korona
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