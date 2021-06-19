Son 24 saatin koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 19 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 51 vatandaşımız daha koronavirüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 19 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 19 Haziran 2021 tarihi itibariyle 496 kişinin septomlu, 5 bin 480 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi. Son 24 saatte 51 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.