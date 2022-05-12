  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Son 24 saatin koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Son 24 saatin koronavirüs vaka tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında güncel gelişmeleri duyurdu. Vaka, ölüm ve test sayısının da yer aldığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son duruma ilişkin veriler paylaşıldı. 12 Mayıs 2022 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1816 oldu.

Etiketler korona koronavirüs vaka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Topkapı'daki Kaşıkçı Elması nerede? Sosyal medyayı karıştıran iddia
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatılacak
Bakan Soylu CHP'nin parti içindeki konuşmaları açıkladı, ortalık karıştı
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'nın ''Ümit Özdağ susacak mı?'' eleştirisine sert yanıt
Ünlü ekonomistten Merkez Bankası için 24,3 milyar dolarlık iddia
Dünyanın gelmiş geçmiş en garip transferi gerçekleşiyor! Böyle bir para tarihte yok: Mbappe'ye...
Nihal Candan jartiyerli pozu ile sosyal medyayı salladı
Altın mı, gümüş mü? İslam Memiş yorumladı: ''Öyle bir noktaya gelecek ki...''
Trafikte korku dolu anlar! Sürücüsü fenalaşan aracı böyle durdurdular
Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili ilk açıklama: Miting kararı alındı